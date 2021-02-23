  • BIST 1.524
  • Altın 410,313
  • Dolar 7,0472
  • Euro 8,5599
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5907 test 16 pozitif vaka

İngiliz Parlamenterler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Seçim Zaferinden Dolayı Kutladı

» »
İngiliz Parlamenterler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu gönderdi.
İngiliz Parlamenterler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Seçim Zaferinden Dolayı Kutladı

İngiliz Parlamenterler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tüm Partilerden Oluşan Parlamento Grubu - KKTC (APPG-KKTC) Eş Başkanı Lord Northbrook imzasıyla gönderilen mektupta, grubun  Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutladıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başbakan iken Londra’ya yaptığı ziyarete ve Parlamento’da egemen eşitlik temelinde iki Devlet politikasını anlattığı toplantıya da değinilen mektupta, yeniden Londra’yı ziyaret etmesini bekledikleri belirtildi ve “Önerdiğiniz iki Devletli çözümü ilgiyle takip edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Mektuba yanıtında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, APPG-KKTC’nin “Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonlara ve haksızlıklara karşı durarak” yıllardır sürdürdüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda şunları kaydetti:

“Birleşik Krallık’ta koordineli lobi çalışmalarının sürdürülmesine ve Brexit sonrası, ticaret ile doğrudan uçuşlar gibi konularda yeni imkanların araştırılmasına büyük önem vermekteyim. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile, adaya yaptığı ziyareti sırasında, diğer konularla birlikte bu konuları da ele aldık.

Türkiye tarafından yüzde yüz desteklenen Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs'ta herhangi bir sürdürülebilir ve gerçekçi çözümün, iş birliği içerisinde yan yana yaşayan iki Devletin egemen eşitliğine dayandırılması gerektiğini ortaya koyuyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda, 2004 Annan Planı'nda ve 2017'de İsviçre, Crans Montana'da çözüme ulaşılamadığına değinerek, “federal çözüm kapsamında sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının hiçbir hatasının olmadığını, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz ve hegemonik arzusu ile iktidarı ve refahı paylaşmayı reddetmesi nedeniyle federal çözüm müzakerelerinin tükendiğini” belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, APPG’deki (Tüm Partilerden Oluşan Parlamento Grubu) İngiliz Parlamenterlerin KKTC için yaptıkları çabaların öneminin büyük olduğunu yineleyerek, ilk fırsatta İngiltere'yi ziyaret etme umudunu dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1500 TL Destek Ödemeleri Başvuruları Başladı23 Şubat 2021 Salı 15:21
  • KTAMS’tan Öğrencilerin Karantina Ücretlerinin Maliye Bakanlığı'nca Ödenmesine Tepki23 Şubat 2021 Salı 15:16
  • KIB-TEK'ten vatandaşlara borç ve elektrik kesintisi mesajı23 Şubat 2021 Salı 15:08
  • Birikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları 26 Şubat’a Kadar Ödenebilir23 Şubat 2021 Salı 14:47
  • Filiz Besim:''Ali Pilli başarılı falan olmadı''23 Şubat 2021 Salı 14:27
  • Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi23 Şubat 2021 Salı 14:22
  • Akçın: “Ürün Fiyatları İstikrara Kavuşmalı”23 Şubat 2021 Salı 14:10
  • MEMUR-SEN Başkanı Manga: “Halkın Derdi Seçim Değil Yaşam Ve Geçim Derdi”23 Şubat 2021 Salı 14:03
  • Doğuş Derya'dan 7 soru23 Şubat 2021 Salı 13:55
  • HP Genel Sekreteri Manavoğlu; "Saner ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni uyuşmuş"23 Şubat 2021 Salı 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti