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İngiliz sanatçılardan 'Eurovision İsrail'den alınsın' çağrısı

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İngiltere'de aralarında efsanevi rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın da bulunduğu 50'den fazla sanatçı, BBC'ye yönelik açık mektup kaleme alarak, kurumun Eurovision'a baskı yaparak yarışmanın İsrail'de düzenlenmesini engellemesini istedi.
İngiliz sanatçılardan 'Eurovision İsrail'den alınsın' çağrısı

İngiltere'de aralarında rock grubu Pink Floyd'un efsanevi ismi Roger Waters ile ünlü yönetmenler Ken Loach ve Mike Leigh'nin de bulunduğu 50'den fazla sanatçı BBC'ye, Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsrail'den alınması için Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) baskı yapması çağrısında bulundu.

 

Sanatçılar, İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan, BBC'ye hitaben yazılmış açık mektuplarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri konusunda endişelerini dile getirdi.

2018 Eurovision Şarkı Yarışması'nı, İsrail'i temsil eden şarkıcı Netta Barzilai kazanmıştı.

Yarışma Mayıs ayında Tel Aviv'de yapılacak.

'İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

"İsrail'in Filistinlilere uyguladığı insan hakları ihlallerini görmezden gelemeyiz" denilen açık mektupta şu ifadelere yer verildi:

'BBC TÜZÜĞÜ GEREĞİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMAK ZORUNDADIR'

 

BBC kendi tüzüğü gereği ifade özgürlüğünü savunmak zorundadır. Dolayısıyla, yarışmayı bu özgürlüğün kısıtlanmadığı bir ülkeye taşımak konusunda baskı yapmalı ve ilkelerine uygun hareket etmelidir.

'FİLİSTİNLİLERİN İŞGALDEN KURTULMA VE ÖZGÜRCE YAŞAMA ŞANSI ELLERİNDEN ALINMIŞTIR'

Hem sanatçılar hem de BBC şunu unutmamalı ki, bizim Eurovision'da İngiltere'yi temsil edecek şarkıyı seçme şansımız varken, Filistinlilerin işgalden kurtulma ve özgürce yaşama şansı ellerinden alınmıştır."

BBC: EUROVİSİON SİYASİ BİR ORGANİZASYON DEĞİL

BBC ise Eurovision'un siyasi bir organizasyon olmadığını ve herhangi bir politik kampanyayı desteklemediğini açıkladı.

 

'BBC'NİN VARLIĞINI POLİTİK AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYI UYGUN BULMUYORUZ'

"Bu yarışma her zaman dostluk, bir arada yaşam, tolerans ve farklılıklara saygıyı ön plana çıkarmış ve desteklemiştir ve BBC'nin varlığını politik amaçlar için kullanmayı uygun bulmuyoruz" denilen BBC açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

'EV SAHİBİ ÜLKE YARIŞMANIN KURALLARI DOĞRULTUSUNDA BELİRLENİYOR, BBC'NİN KARARIYLA DEĞİL'

"Bu sebeple bu seneki yarışmada yer alacağız. Ev sahipliği yapacak ülke, yarışmanın kuralları doğrultusunda belirleniyor, BBC'nin kararıyla değil."

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