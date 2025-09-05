İngiltere Başbakan Yardımcısı eksik ev vergisi nedeniyle istifa etti

Eksik emlak vergisi ödemesi İngiltere'de hükümet üyesinin istifasıyla sonuçlandı.

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı ikinci evinde doğru miktarda damga vergisi ödemediğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti.



İngiltere hükümetinin iki numarası Rayner, sosyal medyadan paylaştığı istifa mektubunda, vergi konusunda Konut Bakanı olarak daha özenli davranması gerektiğini belirtti.



Karmaşık aile durumu ve Konut Bakanı olarak ek vergi tavsiyesi almamasının bir hata olduğunu kabul eden Rayner, "Niyetim, doğru miktarı ödemekten başka bir şey değildi. Bulgular ve yaşananların aileme etkisini göz önünde bulundurarak Başbakan Yardımcılığı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" dedi.



İngiltere basını, Rayner'ın istifasının ardından Başbakan Keir Starmer'ın kabinede bazı değişiklikler yapacağını öne sürdü.

"YANLIŞ VERGİ TAVSİYESİ" SAVUNMASI

Rayner'ın, Manchester'daki evinin tapusundan ismini sildirip Hove kentinde aldığı ikinci ev için tapu çıkardığı ve ödemesi gereken 40 bin sterlinlik damga vergisinden daha az vergi ödediği ortaya çıkmıştı. Bunun bir hata olduğunu belirten Rayner, yanlış vergi tavsiyesini sorumlu tutarken Rayner'in avukatları ise böyle bir tavsiye verilmediğini kaydetmişti.

ENGELLİ OĞLU İÇİN KURULAN VAKIFTAN PARA ALDI

Rayner, dün sonuçlanan yolsuzluk davasında, deniz kenarında bir daire satın alırken yeterli vergi ödemediğini kabul etti. Başbakan yardımcısı, engelli oğlunun bakımı için kurulan bir vakıftan 160 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 867 bin TL) kullanarak, yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan 800 bin sterlinlik (yaklaşık 44 milyon 344 bin TL) daireyi satın almıştı.

Eski eşiyle birlikte sahip olduğu başka bir konut mülkünü de içeren karmaşık bir emlak işlemini nasıl yürüteceği konusunda hukuki danışmanlık aldığını savunan Rayner, vergi kaçırmaya çalışmadığını ifade etmişti.

"BAŞABAKAN STARMER İÇİN DARBE OLDU"

İngiliz The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre Rayner'ın istifası, başlangıçta ona sıkı destek veren Başbakan Keir Starmer için büyük bir darbe oldu.



Rayner istifa mektubunda, Hove'daki mülkü satın alırken ek uzman vergi danışmanlığı almama kararından “derin pişmanlık duyduğunu” belirtti.



Açıklamasında, Stockport'taki bir sosyal konut sakininden genç bir anne olarak başladığı yolculuğunun “hayatının onuru” olmasına rağmen,“medyanın sürekli baskısının ailesine verdiği büyük zararı da dikkate alması gerektiğini söyledi.