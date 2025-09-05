  • BIST 10778.56
  • Altın 4747.026
  • Dolar 41.25
  • Euro 48.4154
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

İngiltere Başbakan Yardımcısı eksik ev vergisi nedeniyle istifa etti

» »
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı evin damga vergisini eksik ödediği anlaşılınca istifa etti.
İngiltere Başbakan Yardımcısı eksik ev vergisi nedeniyle istifa etti

Eksik emlak vergisi ödemesi 'de hükümet üyesinin istifasıyla sonuçlandı. 

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı ikinci evinde doğru miktarda damga vergisi ödemediğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti.

İngiltere hükümetinin iki numarası Rayner, sosyal medyadan paylaştığı istifa mektubunda, vergi konusunda Konut Bakanı olarak daha özenli davranması gerektiğini belirtti.

Karmaşık aile durumu ve Konut Bakanı olarak ek vergi tavsiyesi almamasının bir hata olduğunu kabul eden Rayner, "Niyetim, doğru miktarı ödemekten başka bir şey değildi. Bulgular ve yaşananların aileme etkisini göz önünde bulundurarak Başbakan Yardımcılığı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

İngiltere basını, Rayner'ın istifasının ardından Başbakan Keir Starmer'ın kabinede bazı değişiklikler yapacağını öne sürdü.

"YANLIŞ VERGİ TAVSİYESİ" SAVUNMASI

Rayner'ın, Manchester'daki evinin tapusundan ismini sildirip Hove kentinde aldığı ikinci ev için tapu çıkardığı ve ödemesi gereken 40 bin sterlinlik damga vergisinden daha az vergi ödediği ortaya çıkmıştı. Bunun bir hata olduğunu belirten Rayner, yanlış vergi tavsiyesini sorumlu tutarken Rayner'in avukatları ise böyle bir tavsiye verilmediğini kaydetmişti.

ENGELLİ OĞLU İÇİN KURULAN VAKIFTAN PARA ALDI

Rayner, dün sonuçlanan yolsuzluk davasında, deniz kenarında bir daire satın alırken yeterli vergi ödemediğini kabul etti. Başbakan yardımcısı, engelli oğlunun bakımı için kurulan bir vakıftan 160 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 867 bin TL) kullanarak, yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan 800 bin sterlinlik (yaklaşık 44 milyon 344 bin TL) daireyi satın almıştı.

Eski eşiyle birlikte sahip olduğu başka bir konut mülkünü de içeren karmaşık bir emlak işlemini nasıl yürüteceği konusunda hukuki danışmanlık aldığını savunan Rayner, vergi kaçırmaya çalışmadığını ifade etmişti.

"BAŞABAKAN STARMER İÇİN DARBE OLDU"

İngiliz The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre Rayner'ın istifası, başlangıçta ona sıkı destek veren Başbakan Keir Starmer için büyük bir darbe oldu. 

Rayner istifa mektubunda, Hove'daki mülkü satın alırken ek uzman vergi danışmanlığı almama kararından “derin pişmanlık duyduğunu” belirtti.

Açıklamasında, Stockport'taki bir sosyal konut sakininden genç bir anne olarak başladığı yolculuğunun “hayatının onuru” olmasına rağmen,“medyanın sürekli baskısının ailesine verdiği büyük zararı da dikkate alması gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Londra'da Big Ben kulesine tırmanıp Filistin bayrağı açan eylemciye ceza10 Mart 2025 Pazartesi 09:36
  • Birleşik Krallık’a seyahat edenler için yeni dönem: ETA zorunluluğu başlıyor07 Mart 2025 Cuma 11:39
  • Çaya davet edilmeyen hemşire 41 bin sterlin tazminat kazandı28 Şubat 2025 Cuma 10:14
  • Bilim insanları, uzayda karanlık maddeyi tespit etmeye yönelik cesur bir plan açıkladı12 Şubat 2025 Çarşamba 12:49
  • İngiltere'de bir parkta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba bulundu12 Şubat 2025 Çarşamba 11:39
  • İngiltere'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet salgına dönüştü31 Ocak 2025 Cuma 19:01
  • İngiltere'de 200 şirket, kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma kararı aldı27 Ocak 2025 Pazartesi 18:39
  • Araştırmaya göre geçen yüzyılda erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı22 Ocak 2025 Çarşamba 17:24
  • Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti: 6 bin dolar kazandı15 Ocak 2025 Çarşamba 20:23
  • Londra İngiltere'nin en hızlı yaşlanan şehri10 Ocak 2025 Cuma 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti