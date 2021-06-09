  • BIST 1.449
  • Altın 522,891
  • Dolar 8,5862
  • Euro 10,4642
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

İngiltere İle AB, Kuzey İrlanda Protokolü'nün Uygulanmasında Anlaşmaya Varamadı!

» »
İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda'da uygulanmasına ilişkin müzakereler uzlaşıya varılamadan sona erdi.
İngiltere İle AB, Kuzey İrlanda Protokolü'nün Uygulanmasında Anlaşmaya Varamadı!

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda'da uygulanmasına ilişkin müzakereler uzlaşıya varılamadan sona erdi.

İngiltere Brexit Bakanı David Frost ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic Londra'da bir araya geldi.

Görüşmeler öncesinde konuşan Frost, anlaşmaya varmak için zamanın tükenmekte olduğu konusunda uyararak AB'yi Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya giden malların kontrolünde "sağduyulu" bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

Sefcovic ise İngiltere'nin tek taraflı olarak kontrolleri ertelemeye karar vermesi halinde Brüksel'in "katı ve kararlı" şekilde hareket edeceğini belirtti.

3,5 saatlik görüşmelerin ardından yeniden açıklama yapan Frost, "açık ve dürüst" şekilde konuştuklarını ancak Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin bir ilerleme kaydedilemediğini duyurdu.

Ancak iki tarafın görüşmeye devam etmeyi kararlaştırdığını vurgulayan Frost, "Gerçekten yapmamız gereken şey, Belfast Hayırlı Cuma Anlaşması'nı destekleyen, Kuzey İrlanda'daki barış sürecini destekleyen ve her şeyin normale dönmesini sağlayan bazı çözümleri acilen bulmak." dedi.

ANLAŞMAZLIĞA NEDEN OLAN PROTOKOL

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Hayırlı Cuma Anlaşması gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

Protokolün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunan Protestanların protokole karşı mart ve nisan aylarında gösterilerde otobüs ve araçlar ateşe verilmişti. Protestoların ayrıca Katoliklerle çatışmaları yeniden başlatmasından endişe edilmişti.

İRLANDA SORUNU

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brüksel’de maske zorunluluğu artık yok!08 Haziran 2021 Salı 22:54
  • Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a Tokatlı Saldırı08 Haziran 2021 Salı 19:38
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı... (VİDEO)08 Haziran 2021 Salı 18:55
  • AB Sayıştayı, Frontex’i Dış Sınırların Korunmasında Etkisiz ve Yetersiz Buldu08 Haziran 2021 Salı 16:55
  • Avrupa Parlamentosu Ab İçinde Seyahate İmkan Verecek Dijital Kovid Sertifikası’nı Oylayacak08 Haziran 2021 Salı 16:49
  • Yunanistan 25-29 yaş arasına aşı vermeye başlıyor08 Haziran 2021 Salı 10:47
  • AB Ülkeleri, Yeşil Dönüşüm İçin Kurulacak Fonu Onayladı07 Haziran 2021 Pazartesi 23:14
  • İspanya, İngiltere Ve Fas'tan Gelen Kısıtlamaların Gölgesi Altında Kapılarını Yaz Turizmine Açtı07 Haziran 2021 Pazartesi 22:09
  • Almanya'da Aşı Önceliği Sıralaması Kaldırıldı07 Haziran 2021 Pazartesi 18:18
  • Ab'de Terör İçerikleri 1 Saat İçinde İnternetten Kaldırılacak07 Haziran 2021 Pazartesi 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti