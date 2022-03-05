  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden Waltham Forest Belediyesi Önünde Protesto

» »
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden Waltham Forest Belediyesi Önünde Protesto
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden Waltham Forest Belediyesi Önünde Protesto

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations-CTCA) Waltham Forest Belediyesi önünde 15 Kasım’da göndere çekilen KKTC bayrağının indirilmesine karşı ikinci kez protesto düzenledi. 


Konseyden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ayşe Osman yaptığı konuşmada, “KKTC bayrağımız bizim kimliğimizin ve kültürümüzün simgesidir. Biz, Kıbrıslı Türkler 15 Kasımda bayrağımızın çekilmesine verilen izin sonrası haksızca bizi hiçe sayarak iki saat içinde indirilmesine karşıyız. Bu bir ırkçılıktır ve biz bu ırkçılığı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. 

ingiltere-kibris-turk-dernekleri-konseyi-(3).jpg
Osman, bayrağın indirilmesinden dolayı özür dilenmesini istediklerini ancak taleplerinin kabul edilmediğini belirtti. 

600600p22462ednmainimg-ingiltere-kibris-turk-dernekleri-konseyi-(1).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moldovalı Bir Kişi İslam Dinini Seçti04 Mart 2022 Cuma 19:45
  • 387 Pozitif Vakaya Rastlandı, 469 Kişi Taburcu Edildi04 Mart 2022 Cuma 19:40
  • Kuyuya düşen çocukla ilgili ihmalden 1 kişi tutuklandı04 Mart 2022 Cuma 19:37
  • Pilli: Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak04 Mart 2022 Cuma 19:15
  • Çocuklar İçin Bilim Atölyeleri Düzenleniyor04 Mart 2022 Cuma 18:50
  • TIP-İŞ, Kurul İşlemleri Eylemini Sona Erdirdi04 Mart 2022 Cuma 18:35
  • Sucuoğlu'ndan CTP'ye Sert Tepki!04 Mart 2022 Cuma 18:27
  • Narkotikten Kurye Operasyonu04 Mart 2022 Cuma 18:02
  • Arıklı: Reformları Birlikte Hayata Geçireceğiz04 Mart 2022 Cuma 17:55
  • Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti04 Mart 2022 Cuma 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti