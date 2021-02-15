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İngiltere'de Kovid-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptıranların Sayısı 15 Milyonu Aştı

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a yükseldi.
İngiltere'de Kovid-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptıranların Sayısı 15 Milyonu Aştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 117 bin 166'ya yükseldi. 

Ülkede, son 24 saatte 10 bin 972 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 38 bin 88'e çıktı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a ulaştı, bunlardan 537 bin 715'ine ikinci doz aşı uygulandı.

İngiltere'de 23 bin 341 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 943'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşılama programında "önemli bir dönüm noktasına" geldiklerini belirtti.

Ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 15 milyonu aşmasıyla "olağanüstü" bir başarıya imza attıklarını kaydeden Johnson, "Aşılamada Öncelikliler Listesi"ndeki ilk 4 grupta yer alanların tamamına Kovid-19 aşısının yapıldığını aktardı.

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