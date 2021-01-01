İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip Koronavirüs'ün İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay'da rastlandığını bildirdi.

Covid-19'un mutasyon geçirmiş türüne yakalan Şangay'daki 23 yaşındaki kadın hasta, Çin'de rastlanan ilk vaka oldu.

Yetkililer, virüse yakalanan kadının 14 Aralık'ta İngiltere'den döndüğünü ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilerin tespiti için araştırma yapıldığını açıkladı.

İngiltere'de, Covid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 18 ülkede daha rastlandı.

Aralarında Çin ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de ortaya çıkan ve 17'yi aşkın ülkeye yayılan yeni varyasyonun daha bulaşıcı olduğunu hipotezi, virüsle enfekte olanların kanlarında daha yüksek miktarda virüs bulunduğunu ortaya koyan yeni bir araştırmayla desteklendi. B117 adlı varyasyonun yüzde 56 daha fazla bulaşıcı olduğu açıklanmıştı.