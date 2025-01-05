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İngiltere'de yoğun kar yağışı havaalanlarını kapattırdı

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İngiltere'deki yoğun kar yağışı Liverpool, Manchester ve Leeds havaalanlarının pistlerini kapatmasına neden oldu.
İngiltere'de yoğun kar yağışı havaalanlarını kapattırdı

İngiltere'deki yoğun kar yağışı Liverpool, Manchester ve Leeds havaalanlarının pistlerini kapatmasına neden oldu. Kötü hava koşullarının Pazar günü boyunca devam etmesi beklenirken, ülkenin hava durumu servisi bir dizi uyarı yayınladı.

Gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı, Manchester, Liverpool ve Leeds de dahil olmak üzere İngiltere'deki çok sayıda havalimanının pistlerini kapatmasına neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Manchester Havaalanına gelen tüm uçuşlar iniş yapamayacakları için başka bir yere yönlendirildi. Liverpool'daki John Lennon Havalimanı pistlerini temizlemeye çalışırken, Leeds Bradford Havalimanı da iptaller ve gecikmelerle karşı karşıya.

İngiltere Met Ofisi (Meteoroloji Ofisi) tarafından ülke genelinde sekiz hava uyarısı yapıldı: altı sarı ve iki kehribar (amber) uyarı. Yaşam için potansiyel risk taşıyan ve daha ciddi kabul edilen uyarılar olan bu iki kehribar uyarısı, Midlands, Galler ve kuzey İngiltere'nin bazı bölgeleri için geçerli.

Pazar günü boyunca yağmaya devam etmesi beklenen kar yağışı ve buzlanma için de uyarılar yapıldı. En kötü etkilenen bölgelerde 40 cm kadar kar birikeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu servisi halka, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde tren gecikmeleri ve iptalleri, elektrik kesintileri ve yol sorunlarına karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. Meteoroloji, buzlanma ve şiddetli yağışların ülkede bir dizi potansiyel tehlikeye neden olması nedeniyle herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

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