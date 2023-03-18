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İngiltere’den sonra Almanya da Türkiye’de mide botoksu yaptıranları uyardı

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Alman Robert Koch Enstitüsü, Türkiye'de mide botoksu yapanları uyardı. İstanbul’daki bir hastanede zayıflamak isteyenlere yönelik "mide botoksu“ uygulanan 12 kişinin Almanya’da hastanelik olduğu belirtildi.
İngiltere’den sonra Almanya da Türkiye’de mide botoksu yaptıranları uyardı

Türkiye'de geçen ay kapatılan bir hastanede zayıflamak isteyenlere yapılan mide duvarına botoks işleminin ardından, Almanya'daki zehirlenme vakaları artıyor.

Türkiye'ye gidip mide botoksu uygulatan ve Almanya'ya dönenlerde zehirlenme belirtileri gösterenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Botulizm denilen, gıda zehirlenmesi gibi belirtiler gösteren, hatta öldürücü etkiye sahip bir zehir üreten botoks işlemi ile ilgili Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI) bir açıklama yaptı. Corona salgınını da yöneten RKI, botoks yaptıranları uyararak “Daha fazla hastalık ya da hasta artışı olabilir. Terapötik veya kozmetik kullanım sırasında yanlışlıkla aşırı dozda botoks alınması, hastalığın özel bir formunu tetikleyebilir“ açıklaması yaptı.

BOTULİZM ZEHİRLENMESİ OLDU

Botulinum adlı maddeden üretilen botoks ilaçları, Amerikan İlaç Ajansı tarafından 1980'lerde çeşitli ilaçlarda kullanılmak amacıyla onaylanmıştı. Son yıllarda mide çeperine de uygulanan botulinum toksini, yüzdeki kırışıklıkların engellenmesi için de kullanılıyor.

TL’nin değer kaybetmesiyle son dönemde yurt dışından Türkiye’ye sağlık turizmi önemli ölçüde arttı. İngiliz Daily Mail gazetesi bir grafik hazırlayarak Türkiye'deki tıbbi işlemlerin fiyatları ile İngiltere'deki fiyatları karşılaştırdı. (Sol baştan saat yönünde: Göğüs estetiği, burun estetiği, yağ aldırma, kalça kaldırma, vajinoplasti)

Almanya'da 12 hastanın tedavisi sürerken, Türkiye'de de mide çeperine uygulanan “mide botoksu“ yüzünden 50 kişinin tedavi gördüğü belirtiliyor. Etkilenenlerin, botoks uygulanmasından sonra “botulizmden” etkilendiği düşünülüyor.

AĞIR FELÇ VE NÖROTOKSİN

Botulinizm yüzünden, Almanya'daki bazı hastaların ağır felç geçirdiği de belirtildi. Bu zehir, solunum durması başta olmak üzere, kollar ve bacaklar ile diyafram ve solunum kaslarında hayatı tehdit eden felçlere neden olabiliyor.

Bu uygulamadan sonra vücutta botulinum toksini denilen, sinirden kas hücrelerine sinyal iletimini engelleyen bir nörotoksin oluşuyor.

RKI, Türkiye'de botoks uygulananların bu belirtiler varsa, mutlaka doktora başvurmalarını istedi. Semptomların genellikle tedaviden üç ila 10 gün sonra ortaya çıktığı belirtiliyor.

İNGİLTERE DE UYARMIŞTI

Ağızdan ve genel anestezi uygulanmadan yapılan endoskopik işlemde botoks enjeksiyonu mide duvarına yerleştirilerek bu uygulama yapılıyor. İstanbul'da bu uygulamayı yapan hastane geçtiğimiz ay kapatılmıştı.

İngiltere'den yetkililer de bu hafta benzer bir uyarıda bulunmuştu. Avrupa'dan 67 hastanın Türkiye'de botoks işlemi sonrası komplikasyon yaşadığı belirtilen açıklamada, hastalanan kişilerde botülizm tanısı konulduğu kaydedilmişti.

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