İnşaat işçisi Yavuz Bay intihar mı etti?

18 yaşındaki inşaat işçisi Yavuz Bay intihar mı etti?
Yavuz Bay'ın Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesindeki çalıştığı inşaatın daha önce 2 kez denetlendiği ve 2 kez kapatıldığı öğrenilirken İnşaatın gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aldıktan sonra açıldığı öğrenildi.
18 yaşındaki Yavuz Bay'ın ülkemize 3 ay kadar önce çalışma izni ile de geldiği öğrenildi.
Yavuz Bay'ın ise inşaatın çalışma yapılmayan bölümünde kendisini aşağıya attığı iddiaları olduğu kaydedildi.
Polisin olayın gelişimi ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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