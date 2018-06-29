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İnşaat işçisi Yavuz Bay intihar mı etti?

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18 yaşındaki inşaat işçisi Yavuz Bay intihar mı etti?
İnşaat işçisi Yavuz Bay intihar mı etti?

18 yaşındaki inşaat işçisi Yavuz Bay intihar mı etti?

Yavuz Bay'ın Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesindeki çalıştığı inşaatın daha önce 2 kez denetlendiği ve 2 kez kapatıldığı öğrenilirken İnşaatın gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aldıktan sonra açıldığı öğrenildi.

18 yaşındaki Yavuz Bay'ın ülkemize 3 ay kadar önce çalışma izni ile de geldiği öğrenildi.

Yavuz Bay'ın ise  inşaatın çalışma yapılmayan bölümünde kendisini aşağıya attığı iddiaları olduğu kaydedildi.

Polisin olayın gelişimi ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

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