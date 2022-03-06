İnsan Hakları Derneğinden BM, AB ve NATO’ya Eleştiri

İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ile Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO’nun) Kıbrıs’ta federal bir çözüm talebinin, Ukrayna halkına yaşatılan insanlık trajedisini Kıbrıs Türk halkına da yaşatacağı iddiasında bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yayımladığı açıklamada, “Ukrayna halkına yaşatılan insanlık trajedisinin BM, AB ve NATO’nun Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkına çözüm diye ‘Federasyon’ adı altında öngördüğü kader” olduğunu savundu. Işık ayrıca BM, AB ve NATO’yu Kıbrıs’ta olası bir çözümde garantör olarak öneren “siyasi mihrakları” da eleştirdi.

Rusya’nın saldırısının insanlık ve insan hakları için bir utanç tablosu olduğunu kaydeden Işık, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının bizzat müsebbibinin Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin olduğunu ileri sürdü.