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İnsanlar Facebook'a güvenmiyor

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Anket sonuçlarına göre kişisel bilgilerin korunması açısından insanların en az güvendiği teknoloji şirketi Facebook oldu.
İnsanlar Facebook'a güvenmiyor

Araştırma şirketi Toluna'nun 9 - 15 Aralık tarihleri arasında bin kişi ile yaptığı ankette, kişisel bilgilerin gizliliğini korumada en az güvenilen teknoloji şirketlerini belirledi. Anket sonuçlarına göre insanların en az güven duyduğu şirket yüzde 40 ile Facebook oldu.

FACEBOOK'U TWİTTER VE AMAZON TAKİP ETTİ

Facebook en az güvenilirlik konusunda diğer teknoloji şirketlerinin açık ara önüne geçti. Listede Facebook'u, sosyal paylaşım platformu Twitter ile online alışveriş sitesi Amazon takip etti. İnsanların yüzde 8'i, bu iki şirkete en az güvendikleri yanıtını verdi.

EN AZ GÜVENİLEN DİĞER ŞİRKETLER

Uluslararası ulaşım şebekesi şirketi UBER yüzde 7 ile dördüncü sırada yer alırken, teknoloji devi Google yüzde 6 ile beşinci sıraya yerleşti. İnsanların en az güven duyduğu şirket sıralamasında Apple ve Snapchat yüzde 4 ile listelerin son sıralarında yer alırken, Microsoft sadece yüzde 2, film ve dizi yapımcılığı şirketi Netflix ve elektrikli araç üreten Tesla ise yüzde 1 ile sıralamada yer aldı.

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