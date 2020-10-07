Yeni yaşını kutlayan Instagram, 10. yaşına özel yenilikler getirdi. Bu yenilikler arasında yorum gizleme özelliği de mevcut!

10. Yaşını kutlayan Instagram, yeni yaşına özel yeni özellikler ile kullanıcılarını sevindirdi. Yeni gelen özelliklere, yazımızın devamından hep birlikte göz atalım.

Instagram 10. yaşına özel yeni özellikler getirdi!

İlk olarak 6 Ekim 2010 yılında hayatımıza giren Instagram, önceleri fotoğraf tutkunlarının beğenisini kazanarak hatırı sayılır bir kitle oluşturmuştu. Başlarda kullanıcılar tarafından bir nevi fotoğraf kütüphanesi gibi kullanılan Instagram, daha sonra yeni özellikler kazanarak içeriğini zenginleştirdi ve kısa süre içinde kullanıcı sayısını artırdı. Öyle ki; 2018 yılında aylık 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşmayı başarmıştı.

2012 yılında Facebook bünyesine katılan Instagram, bugün itibari ile 10. yaşını kutluyor. Sürekli özellikler kazanarak kendini geliştirmekten geri kalmayan Instagram, 10. yılına özel olarak sunduğu yeni özelliklerini duyurdu.

Bu özellikler arasında ise şu özellikler yer alıyor;

Son üç yıl içerisinde paylaşılan herhangi bir hikayenin harita ve takvim olarak görüntülenebilmesi mümkün hale geldi.

Yorumlarınızı artık gizleyebileceksiniz.

Simge değiştirmeniz artık mümkün. Instagram simgesini yeni simgeler değiştirmek isteyen kullanıcılar, ayarlar bölümünden dilediği simgeyi seçebilecek.

Bu arada güncellemenin bazı kullanıcılara henüz gelmediğini ve dünya genelinde kademeli olarak kullanıcılara ulaşacak olan güncellemenin, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşmasının hedeflendiğini de ayrıca belirtelim.