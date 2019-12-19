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İntihar edip ailesine kına bıraktı: Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum

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Antalya'da ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren 56 yaşındaki Enver Ö. pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Enver Ö.'nün, ailesine, "Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum" yazılı mektup bıra
İntihar edip ailesine kına bıraktı: Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı ve boya işleri yapan Enver Ö.'den 6 gündür haber alamayan mesai arkadaşı, evine gidip kapıyı çaldı. Enver Ö.'nün arkadaşı, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, itfaiye ekibinin yardımıyla kapıyı açıp eve girdi.

Ekipler, oturma odasındaki çekyatın üzerinde Enver Ö.'nün cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, Enver Ö.'nün pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi.

'Size kına bırakıyorum'

Polis, Enver Ö.'nün intiharından önce bıraktığı mektuba ise el koydu. Enver Ö.'nün ailesine yazdığı mektupta, "Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Mektubun üzerindeki poşette ise bir miktar kına olduğu görüldü. Enver Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü

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