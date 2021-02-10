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iOS 14.5’te fark edilmeyen özellik ortaya çıktı

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Apple, iOS 14.5 ile iPhone’lara yeni özellikler getirdi.
iOS 14.5’te fark edilmeyen özellik ortaya çıktı

Apple, iOS 14.5 ile iPhone’lara yeni özellikler getirdi. Bunlar arasında Apple Watch ile Face ID kullanarak iPhone’u açmak, yüzünüzde maske varken Face ID‘nin sizi daha iyi tanıması, yeni nesil kontrolcü desteği gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca yeni iOS sürümünde keşfedilmemiş özellikler de bulunuyor

iOS 14.5 varsayılan müzik hizmetini değiştirme imkanı sunuyor

iOS 14.5 beta sürümünü önceden yüklemiş olan bir kullanıcı güzel bir özellik keşfetti. Siri‘yi kullanarak bir şarkı çalmak istediğinizde Siri size varsayılan müzik hizmetini değiştirme imkanı sunabiliyor. Normalde Siri’den müzik çalmasını istediğinizde size Apple Müzik’ten ya da cihazda bulunan parçaları çalıyordu. iOS 14.5 ile bu değişti. Artık Siri’den bir şarkı çalmasını istediğinizde size hangi müzik servisini kullanmak istediğinizi soracak.

Reddit’te paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre Siri, iOS 14.5‘te hangi müzik uygulamasını kullanmak istediğinizi soruyor. Seçeneklerde, yüklü olan müzik uygulamaları yer alıyor ve birini seçtikten sonra Siri artık o uygulamadan müzik çalmaya başlıyor.

Varsayılan uygulama değiştirme iOS 14 ile başlayan “varsayılan posta ve tarayıcı uygulamalarını” değiştirme hareketini takip ediyor. Apple, iOS 14.5 ile buna bir yenisini ekleyerek varsayılan müzik uygulamasını değiştirmenize izin veriyor. İlerleyen dönemlerde bu hareket büyüyebilir ve diğer varsayılan uygulamalara da etki edebilir.

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