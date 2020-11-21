  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

İphone 12 Türkiye Fiyatları Açıklandı

»
Merakla beklenen iPhone 12 Türkiye fiyatları açıklandı. Bir süre önce tanıtılan ve gelişmiş özelliklere sahip olan model ailesi için fiyat beklentisi devam ediyordu.
İphone 12 Türkiye Fiyatları Açıklandı

Özellikleriyle dikkat çeken iPhone 12 ailesinde 4 farklı seçenek bulunuyor. Modeller için iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sıralaması bulunuyor. Modellerin fiyatları da bu sıralamaya göre artıyor.

Shiftdelete'te yer alan habere göre, modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde:

  • iPhone 12 Mini: 9.999 TL

  • iPhone 12: 10.999 TL

  • iPhone 12 Pro: 14.999 TL

  • iPhone 12 Pro Max: 16.999 TL

Modellerin özelleştirmelerinde dair fiyat bilgileri de belli oldu. Buna göre iPhone 12 Türkiye fiyatları, iPhone 12 Mini için 128 GB 10.499 TL ve 256 GB 11.499 TL oldu. iPhone 12 için 128 GB 11.499 TL ve 256 GB 12.499 TL oldu. iPhone 12 Pro için 256 GB 15.999 TL ve 512 GB için 17.999 TL oldu.

iPhone 12 için TBMM’ye başvuru yapıldı

iPhone 12 Pro Max 256 GB için 17.999 TL ve 512 GB için 19.999 TL oldu. Böylelikle iPhone 12 ailesi için en uygun fiyatlı model 9.999 TL ile iPhone 12 mini 64 GB olurken, en yüksek fiyatlı model 19.999 TL ile iPhone 12 Pro Max 512 GB oldu.

Apple A14 Bionic işlemci ile kullanıcılarla buluşacak olan modeller, geçen aylarda Apple etkinliği ile duyurulmuştu.

Etkinlik sonrasında modeller uzun süre konuşulmuş ve fiyatları merak edilmişti. Son birkaç gün içinde de Türkiye fiyatlarına dair sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google Play Kodları "İstendiği Kadar" Alınabilecek19 Kasım 2020 Perşembe 15:50
  • "Felaket" Dünya'yı Teğet Geçti19 Kasım 2020 Perşembe 14:10
  • Işlemcilerde Yeni Bir Dönem Başliyor19 Kasım 2020 Perşembe 13:50
  • Huawei Kulaküstü Kulaklık Ve Akıllı Gözlük Türkiye'de18 Kasım 2020 Çarşamba 13:50
  • Avrupa Komisyonu ‘Zoom Platformu’nda Etkinlik Düzenliyor18 Kasım 2020 Çarşamba 13:04
  • SpaceX Mekiği Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı17 Kasım 2020 Salı 21:30
  • Zoom Uygulaması Baştan Aşağı Güncellendi17 Kasım 2020 Salı 13:07
  • Gmail Kullananlar Dikkat: Hepsi Silinecek, Az Zamanınız Kaldı17 Kasım 2020 Salı 12:55
  • Bir Devir Sona Eriyor: Huawei Honor'ı Resmen Satıyor17 Kasım 2020 Salı 11:55
  • Uzmanlar, Whatsapp'ta Uçtan Uca Şifreleme Yasağına Sıcak Bakmıyor17 Kasım 2020 Salı 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti