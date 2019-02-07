iPhone X uygun fiyattan yeniden satışa sunuldu!

Apple’ın 999 dolardan satışa sunduğu ve yeni iPhone XS ve XR modellerinin tanıtılmasının ardından satıştan kaldırdığı, iPhone X modellerinin refurbished (yenilenmiş sürümleri) uygun fiyattan satışa sunuldu.

Apple’ın 999 dolardan satışa sunduğu ve yeni iPhone XS ve XR modellerinin tanıtılmasının ardından satıştan kaldırdığı, iPhone X modellerinin refurbished (yenilenmiş sürümleri) uygun fiyattan satışa sunuldu. Peki, iPhone X refurbishedsürümlerinin fiyatı ne kadar?

iPhone X refurbished (yenilenmiş) sürümleri satışta!

Ülkemizde bu tarz cihaz satışı çok olmasa da dünya genelinde refurbished cihazlar oldukça talep oluyor. Herhangi bir ürünün raftaki satışıyla fabrikası tarafından “yenilenmiş”leri arasında kayda değer fiyat farkı oluşabiliyor.

12 Eylül’de yeni iPhone modellerini kullanıcılar ile buluşturan Apple, eski nesil iPhone modellerinin satışlarını hızlandırmak adına geri teslim aldığı iPhone Xmodellerini uygun fiyattan satışa sundu.

Apple tarafından yapılan açıklama ile birlikte, 64 ve 256 GB’lık iPhone modellerinin 769 dolar ila 899 dolar arasında satışa sunulduğunu da görmekteyiz.

Söz konusu bu cihazların fiyatına bakacak olursak, 64 GB‘lık iPhone X refurbished versiyonu 899 dolar yerine 769 dolar etiket fiyatıyla bizleri karşılıyor.

750 dolarlık İPhone XR ile neredeyse aynı fiyatan sunulan iPhone X, LCD yerine OLED tercih eden iPhone kullanıcılarının bir hayli dikkatini çekmiş durumda.

Bunun haricinde bir başka satışa sunula model ise, serinin 256 GB‘lık modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan iPhone modelleri, 1049 dolar yerine 899 dolardan satışa sunuluyor.

Kullanıcılarına yaklaşık olarak 150 dolarlık bir tasarruf sağlayan Apple, böylece iPhone XR‘a karşı OLED ekranlı bir alternatifte sunmuş oldu. Peki, iPhone X’un özelikleri neler sunuyor? Hemen aşağıdaki teknik özellikler kısmından inceleyebilirsiniz.

iPhone X özellikleri nasıl?

Ekran: 5.8 inç OLED, 1125 x 2436 piksel , 3D Touch, True Tone, 625 nit

Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 81.23

Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)

Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)

Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)

Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)

İşlemci: Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı

Ön Kamera: 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı, Face ID kamera

İşletim Sistemi: iOS 11

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık: IP67