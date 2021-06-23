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iPhone'da Bağlantı Hatası ve Çözümü!

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iPhone'da yeni bir hata keşfedildi. iOS cihazlarındaki bazı özellikleri devre dışı bırakan ilginç bir hata tespit etti.
iPhone'da Bağlantı Hatası ve Çözümü!

Android ve iOS işletim sistemleri arasında uzun süredir devam eden rekabet en çok kullanıcılara faydalıdır. Bu şekilde, insanlar gelişmiş özellikleri deneyimleme fırsatı bulurken, bazı durumlarda kullanıcı deneyimine zarar verebilecek çeşitli hatalar keşfedilebilir.

Bu noktada, güvenlik araştırmacısı Carl Schou kısa bir süre önce iOS cihazlarında ilginç bir hata tespit ettiğini açıkladı. Daha sonra bunu sosyal medyada paylaşan araştırmacı, herkesin başına gelebilecek bu hatayı başka bir kullanıcının önerisiyle çözdüğünü belirtti.

Hata, Wi-Fi özelliğini tamamen devre dışı bırakıyor

Hatanın nedeni oldukça ilginç. Carl Schou, kişisel Wi-Fi ağına karışık karakterlerle "%p%s%s%s%s%n" adını verdi. Bu ağa bağlanmaya çalıştıktan sonra Schou tüm girişimlere rağmen başarısız oldu.

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Ancak, sorun burada bitmedi. Bu işlemler sırasında iPhone‘unu kullanan araştırmacı, belirli bir süre sonra cihazının Wi-Fi özelliğinin tamamen devre dışı bırakıldığını fark etti. Alınan bilgilere göre, araştırmacının diğer Wi-Fi ağlarına bağlanması da imkansızdı. Çünkü Wi-Fi özelliğini açar açmaz proğram kendini otomatik kapatıyordu.

Araştırmacı Wi-Fi ağının adını değiştirip hatayı ortadan kaldırmak için telefonu yeniden başlatmasına rağmen, sorunu çözemedi. Daha sonra Schou bu durumu sosyal ağlarda diğer kullanıcılarla paylaştı. Bunun yanı sıra, hata diğer iOS cihazlarda da test edildi ve aynı sorunun yaşandığı ortaya çıktı.

Hata tespit edildikten sonra diğer iOS cihazlarında da bir çözüm bulmak için denemeler yapıldı. Aynı sorunu yaşayan başka bir kullanıcının önerisiyle çözülen bu hata, gelecekte aynı sorunla karşılaşabilecek iOS kullanıcıları için de oldukça yararlı oldu. 

İOS cihazlarınızda böyle bir sorunla karşılaşırsanız izleyeceğiniz adımlar aşağıdaki gibi olmalıdır;

*Ayarlar'ı açın.

*Genel'i seçin ve Sıfırla’yı seçin

*Ağ Ayarlarını Sıfırla’yı seçin

*Görüntülenen uyarıyı onaylayın.

*Cihazınız yeniden başlatıldıktan sonra Wi-Fi özelliği geri yüklenir.

Sizde bu tür bir sorun ile karşılaşırsanız yukarıdaki önerileri takip edin. Bu tür problemler ile karşılaştınız mı? Yorumlar kısmında lütfen bizimle paylaşın!

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