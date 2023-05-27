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İran-Afganistan sınırında çatışma

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İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında çatışma çıktı.
İran-Afganistan sınırında çatışma

İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında sınır bölgesinde çatışma çıktığı bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansının bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki Sasuli karakolu yakınlarında Taliban’ın sınır güçleri ile İran sınır muhafızları arasında çatışma çıktı.

İran devlet televizyonu ise nedeni henüz belli olmayan çatışmanın sona erdiğini ve iki tarafın sınırdaki askeri yetkililerinin çatışmanın nedenini değerlendirmek için toplantı halinde olduğunu duyurdu. Yayınlanan ve sınırdaki çatışma anına ait olduğu iddia edilen görüntülerde yoğun çatışma sesleri duyuluyor.

İKİ ÜLKE SU KRİZİ YAŞIYOR

Çatışmaya ilişkin İran ve Taliban yetkilileri tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran ile Taliban arasında son günlerde Hilmend Nehri üzerindeki su paylaşımı konusunda gerginlik yaşanıyor.

Taliban yönetimi, bölgedeki kuraklık nedeniyle Hilmend Nehri üzerindeki Keceki Barajı ve Kemal Han nehirlerinde su miktarının azaldığını ve bu yüzden İran’a su ulaşmadığını savunurken İran ise teknik bir heyetin barajları ziyaret ederek bu durumu teyit etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından Pakistan ve İran sınır güçleri zaman zaman Taliban güçleriyle çatışıyor. 

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