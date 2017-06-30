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İranlı ekspresyonist sanatçıların “Bahar Ateşi” isimli sergisi açılıyor

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İranlı ekspresyonist sanatçıların “Bahar Ateşi” isimli sergisi açılıyor
İranlı iki sanatçı Asef Ebrahimi ve Somaye Safavi’ nin “Bahar Ateşi” başlıklı resim sergisi, Art Gallery Cyprus’un organizasyonuyla Tangü Çağıner anısına 4 Temmuz’da açılıyor.

Acapulco esort Convention SPA Hotel’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek kokteylli açılış,Işın Ramadan Cemil tarafından gerçekleştirilecek.

Ömer Hayyam’ın “Fire of Spring” (Bahar’ın Ateşi) şirinden ve Kuzey Kıbrıs’ın bahar aylarındaki doğasından esinlenen Ebrahimi ve Safavi’nin  “Bahar Ateşi” ismini verdikleri sergileri, Kuzey Kıbrıs’ın botanik manzaralarını konu alan çeşitli boyut ve ölçülerde tuval üzerine akrilik boya ile çalışılmış eserlerinden oluşuyor.

Sergi 9 Temmuz’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak ve Lefkoşa ayağı ise, 11 Temmuz  Salı 19.30’da kokteyle Esnaf ve Zanaatkarlar Sanayi Sitesi’nde yer alan “Art Gallery Cyprus” da açılacak.

Sergi, 29 Temmuz tarihlerine kadar Pazar günleri hariç hafta içi 10.00-18.00, Cumartesi 10.00-14.00 arasında gezilebilecek.

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