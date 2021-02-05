İş bilmez Hükümet, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor!

CTP, hükümetin özel sektör çalışanlarına ödemek için söz verdiği ancak yine ödemediği 1500 TL'lik desteklerle ilgili açıklama yaptı

Görev başındaki azınlık hükümetinin iş bilmezlikleri bitmek bilmiyor. Bizzat Başbakan Ersan Saner tarafından, önce en geç 31 Aralık'a kadar ödeneceği sözü verilen ancak ödenmeyen, ardından da bugün ödeneceği açıklanan özel sektör çalışanlarına yönelik olan 1500 TL destek ödemesi yine yapılamadı.

Ödemenin yapılamamasının nedeni, hükümetin gününde yapması gereken iş ve işlemeleri yapmaması ve gereken teknik hazırlığın zamanında tamamlanmamasıdır. Pandemi sürecinin daha en başında çıkarılan bir yasa gücünde kararnameye dayalı olarak, işverenler aracılığıyla çalışanlara yapılması gereken bu ödemeler, kararnamede ödemenin işverenlere yapılabileceği yazılıyken, hükümet ödemeyi çalışanların hesaplarına yatıracağını açıkladıktan sonra, gerekli yasal düzenlemeyi yapmadığı için gerçekleştirilemedi. Üstelik hükümet, hak sahibi çalışanların banka hesap numaralarını da kayıt altına almayı akıl etmemiş, dolayısıyla önce 31 Aralık olarak açıkladıkları, ardından da bugün için söz verdikleri bu ödeme, gereken yasal düzenleme yapılmış olsaydı dahi mümkün olamayacaktı.

Aylardır söylememize, her türlü uyarımıza karşın, ne aldıkları ya da alacakları kararların hukuki zeminini araştırarak gerekli hazırlığı yapmayı öğrenen, ne de ilgili çevrelerle gerekli istişareyi akıl eden hükümet, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

05.02.2021