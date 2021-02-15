İş insanı Mehmet Eziç sitem etti!

Ülkemizin sevilen ve tanınmış iş insanı Mehmet Eziç, 14 Şubat Pazar günü twiter hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Mehmet Eziç sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

“Toplumun % 80’inden toplayıp %20’sine eksiksiz vereceksin. %80’in kötü gününde git borçlan da bana ödemeye devam et diyeceksin. Peki bir süre sonra bu %80’in kaçını bulacağını düşünüyorsun.” şeklindeki paylaşımı ile sitem eden Eziç’e sosyal medya takipçileri de destek verdi.