  • BIST 1.505
  • Altın 448,308
  • Dolar 7,2941
  • Euro 8,9655
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

İŞAD Başkanı: Fuat Oktay KKTC'ye gelecek Başkanlık Sistemi konuşulacak (VİDEO)

» »
İŞAD Başkanı: Fuat Oktay KKTC'ye gelecek Başkanlık Sistemi konuşulacak
İŞAD Başkanı: Fuat Oktay KKTC'ye gelecek Başkanlık Sistemi konuşulacak (VİDEO)

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü bugün Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa katılarak gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Mamülcü yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Fuat Oktay’ın önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a geleceğini ve Başkanlık sistemine geçiş konusunun konuşulacağını söyledi.

İşadamları Derneği Başkanı Enver Mamülcü bugün sabah saatlerinde Nazar Erişkin’in Genç TV ekranlarında sunduğu programa konuk olarak gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mamülcü, Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Fuat Oktay’ın önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a geleceğini ifade ederek, ziyaretin üç gün süreceğini kaydetti.

Ekonomi ve siyasetin görüşüleceği geniş kapsamlı bir çalıştayın yapılacağını ifade eden Mamülcü, gündemin yalnızca ekonomi olmayacağını, ülkedeki siyasetten başkanlık sistemine geçişe, pek çok konunun da ele alıncağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 gün kumar izniyle geldi...Kaçak kalırken hırsızlık yaptı06 Ocak 2021 Çarşamba 18:44
  • Meclis “Başkanlık Divanı Seçimi” gündemi ile yarın toplanıyor06 Ocak 2021 Çarşamba 18:39
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Prof. Dr. Ata Atun’u kabul etti06 Ocak 2021 Çarşamba 17:58
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti06 Ocak 2021 Çarşamba 17:58
  • Tatar: “Posta dairesi dünya ile ilişkilerde büyük öneme sahip”06 Ocak 2021 Çarşamba 17:56
  • Pilli: "21 gün kapanmaya gidilebilir..."06 Ocak 2021 Çarşamba 17:51
  • Mağusa ve Girne bölgesi'nde 3 saatlik internet kesintisi !06 Ocak 2021 Çarşamba 17:13
  • KTTO emlak vergisine yapılan zammın geri alınmasını istedi06 Ocak 2021 Çarşamba 17:05
  • Erhan Arıklı: “Spor ambargosunu delen bir kişiyim”06 Ocak 2021 Çarşamba 17:04
  • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu:Özel sektörde çalışanlar “aç, susuz, çaresiz” bırakıldı06 Ocak 2021 Çarşamba 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti