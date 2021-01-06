İŞAD Başkanı: Fuat Oktay KKTC'ye gelecek Başkanlık Sistemi konuşulacak (VİDEO)

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü bugün Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa katılarak gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Mamülcü yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Fuat Oktay’ın önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a geleceğini ve Başkanlık sistemine geçiş konusunun konuşulacağını söyledi.

İşadamları Derneği Başkanı Enver Mamülcü bugün sabah saatlerinde Nazar Erişkin’in Genç TV ekranlarında sunduğu programa konuk olarak gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mamülcü, Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Fuat Oktay’ın önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a geleceğini ifade ederek, ziyaretin üç gün süreceğini kaydetti.

Ekonomi ve siyasetin görüşüleceği geniş kapsamlı bir çalıştayın yapılacağını ifade eden Mamülcü, gündemin yalnızca ekonomi olmayacağını, ülkedeki siyasetten başkanlık sistemine geçişe, pek çok konunun da ele alıncağını söyledi.