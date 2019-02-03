İskele Belediyesi, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ve Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen kursa katılanlara İskele AKM'de düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.



KATILIMCILAR SERTİFİKALARINI ALDI

İskele’de 3 ay boyunca devam eden İşaret Dili Kursu tamamlandı. Dr. Aslı Önay Akçay eğitmenliğinde gerçekleştirilen ve 13 öğrencinin katıldığı kursun sonunda katılımcılara katılım sertifikaları verildi.



Sertifikalar kursiyerlere, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Kurs Eğitmeni Dr. Aslı Önay Akçay, KİKEV Kadın Kolları Sorumlusu Emine Soyluhan, KİKEV Sanatsal İşler Sorumluları Ekrem Soyluhan ve Mehmet Çalışkanlar tarafından taktim edildi.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru yaptığı kısa konuşmada katkılarından dolayı İskele Belediyesi’ne ve Larnaka Türk Kadınlar Birliği’ne teşekkür etti, Soyluhan ayrıca İskele Belediyesi ve Larnaka Türk Kadınlar Birliği’te teşekkür plaketi verdi.