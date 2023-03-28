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İsias Otel davasında yeni yakalama kararı

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Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel davasına ilişkin yeni bir gelişmeyi açıkladı
İsias Otel davasında yeni yakalama kararı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın İsias Otel davasına ilişkin yapmış olduğu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

CTP’li vekil Solyalı’nın paylaşımı şöyle:

“İSİAS Dosyasında Yeni YAKALAMA kararları:

“Savcılık ve Jandarma arasında otelin ilk inşasıyla ilgili ve otelin çevrildiği dönemdeki kendi sorumluluğunu üstlenen ve özellikle kolon ve kirişleriyle ilgili denetimleri yaptığı söylenen teknik kişilerin kimlikleri ortaya çıkmış ve haklarında yakalama kararı çıkmış durumda.”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, TC Barolar Birliği Başkanından almış olduğu bilgiyi paylaştı.”

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