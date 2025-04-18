İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası 24 Nisan'da

Türkiye'de 2023 yılının Şubat ayında, aralarında Şampiyon Melekler'in de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası, 24 Nisan Perşembe günü başlıyor.
Altı kamu görevlisi için Şubat ayında Adıyaman Başsavcılığı tarafından dosyalanan davada, iddianame "bilinçli taksir" suçlamasıyla yapılmıştı.
AİLELER KAMU GÖREVLİLERİNİN DAVASI İÇİN YİNE ADIYAMAN'DA OLACAK
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 24 Nisan’da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek kamu görevlileri davasının birinci duruşması için aileler olarak yine Adıyaman’da olacaklarını söylemişti...
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