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İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası 24 Nisan'da

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Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan İsias Oteli'nin yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında açılan davanın ilk duruşması, 24 Nisan Perşembe günü başlayacak.
İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası 24 Nisan'da

Türkiye'de 2023 yılının Şubat ayında, aralarında Şampiyon Melekler'in de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası, 24 Nisan Perşembe günü başlıyor.

Altı kamu görevlisi için Şubat ayında Adıyaman Başsavcılığı tarafından dosyalanan davada, iddianame "bilinçli taksir" suçlamasıyla yapılmıştı.

AİLELER KAMU GÖREVLİLERİNİN DAVASI İÇİN YİNE ADIYAMAN'DA OLACAK

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 24 Nisan’da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek kamu görevlileri davasının birinci duruşması için aileler olarak yine Adıyaman’da olacaklarını söylemişti...

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