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IŞİD’in yayınladığı görüntülerin ardından sosyal medyaya kısıtlama

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IŞİD’in yayınladığı görüntülerin ardından sosyal medyaya kısıtlama
IŞİD’in esir aldığı Türk askerlerini öldürdüğü görüntüleri yayınlamasının ardından Türkiye'de birçok sosyal medya sitesine erişimde sıkıntı yaşanıyor.

Yaşanan olay sonrasında Türkiye’de Facebook, Twitter, Ekşi Sözlük ve YouTube başta olmak üzere birçok siteye erişimde sıkıntı yaşanmasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken; kullanıcılar sosyal medyanın yanı sıra Google gibi sitelere de ulaşmakta problem yaşadıklarını belirtti.

Erişim kısıtlamasının, terör örgütü IŞİD’in kaçırdığı iki Türk askerini yakarak katlettiği, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında esir aldığı Özel Kuvvetler mensubu 2 Türk askerini de başlarına kurşun sıkarak öldürdüğü videonun ardından görüntülerin paylaşılmasını engellemek için uygulamaya sokulduğu iddia edildi.

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