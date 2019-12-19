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İşitme engelli taraftara‘küfür’ cezası

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İşitme engelli Sivasspor taraftarına ‘küfür’ cezası: Bileti bir maçlığına iptal
İşitme engelli taraftara‘küfür’ cezası

Süper Lig’in lideri Sivaspor’un maçında küfredildiği gerekçesiyle deplasman tribününde bulunan tüm taraftarlara ceza verildi. Bileti iptal edilenler arasında 46 yaşındaki işitme engelli İlhan Biçer de var.

Sivasspor, ligin 14’üncü hafta maçında, 7 Aralık’ta Yeni Malatya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deplasman tribününde dört bloktaki Sivasspor taraftarlarının biletini ‘çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle’ iptal etti.

İşitme engelliye de ceza

Karşılaşmayı oğlu Cihan Biçer’le izleyen işitme engelli İlhan Biçer de tribünde olduğu için ceza aldı. Oğlu aracılığıyla gazetecilere konuşan İlhan Biçer, takımının maçlarını uzun süredir takip ettiğini, TFF’nin kendisine uyguladığı cezaya anlam veremediğini söyledi.

Sivasspor’un her deplasman maçına gittiğini ifade eden Biçer, “Federasyonun yaptığı büyük bir yanlış ve ayıp. Ben küfür edemem. Federasyonun bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz” dedi. Biçer, 22 Aralık’ta Ankara’da oynanacak Gençlerbirliği maçına gidemeyeceğini belirtti.

‘Engellilere özel çalışma yapılmalı’

Cihan Biçer ise şunları söyledi: “Passolig gişesine gittiğimde cezamızın olmadığını söylediler. Evden internet aracılığıyla Gençlerbirliği deplasmanı için bilet almaya çalıştığımda ‘Cezalısınız’ diye hata gösterdi. TFF’nin yaptığını anlamıyorum. Engellilere özel bir çalışma yapılması lazım. Bu durum tek babam için geçerli değil, Türkiye’de birçok engelli vatandaşımız var. Biz mağdur oluyoruz, yarın bir başkası mağdur olur. Herkes susarsa federasyon daha çok cezalar vermeye başlayacak.”

İlhan Biçer’in üç yıl önce de aynı cezayı aldığı ancak Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın TFF’yle görüşmesi sonucu maçı protokol tribününde izlediği de öğrenildi.

 

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