İskele Belediyesi, Çam Kese Böceği İle Mücadeleye Başlıyor

İskele Belediyesi, ormanların sürekliliğini tehdit ettiği gibi insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyen çam kese böceğine karşı yeni dönemde de önlemlerini aldı.

İskele Belediyesi, ormanların sürekliliğini tehdit ettiği gibi insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyen çam kese böceğine karşı yeni dönemde de önlemlerini aldı. İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarındaki çam kese böceğinin önüne geçmek için 28 Aralık Pazartesi günü itibari ile biyolojik ilaçlamaya başlayacak.

ÇAM KESE BÖCEĞİNE BİYOLOJİK İLAÇLAMA İLE MÜDAHALE EDİLECEK

İskele Belediyesi sınırlarında çam ağacı bulunan camiler, Piknik Alanları, Okul Bahçeleri, parkların ilaçlanması ile çam kese böceği ile mücadeleye 28 Aralık Pazartesi günü itibari ile başlayacak olan İskele Belediyesi, kullanacağı biyolojik ilaçlama ile; ormanda yaşayan canlılara, ve insanlara zarar vermeyecek, ekolojik dengeyi de koruma altına alacak.

EVLERİNDE YA DA ETRAFINDA ÇAM AĞACI OLANLAR İLAÇLAMADAN YARARLANABİLECEK

05428532635 NUMARALI TELEFONDAN KAYIT YAPTIRILABİLECEK

İskele ile başlayacak çam kese böceği ile mücadele, İskele Belediyesi’ne bağlı köylerde de devam edecek. Evinin bahçesinde, yakınında ya da çevresinde çam ağacı olan vatandaşlar da bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek. İskele Belediyesi’ne ilaçlama için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 0542 853 26 35 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecekler.