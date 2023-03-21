  • BIST 4.969,37
  • Altın 1192.135
  • Dolar 19.0229
  • Euro 20.4997
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Yarköy’deki yaşlıları ziyaret etti

» »
İskele Belediyesi Sağlık Birimi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Yarköy’deki yaşlıları ziyaret etti.
İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Yarköy’deki yaşlıları ziyaret etti

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yarköy’de başlattığı Yaşlılar Haftası ziyaretlerini bu hafta İskele ve 20 köyde sürdürecek. 

İskele ve 21 köyüne evde sağlık hizmeti sunan İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin ilk durağı Yarköy’de rutin sağlık kontrolleri de yapıldı.

SADIKOĞLU: “YAŞLILARIMIZIN DUASI VE GÖLGESİ BİZE YETER”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir de mesaj yayımladı. “Yaşlılarımızın duası, gölgesi bize yeter. Allah, onları başımızdan eksik etmesin” diyen Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımız, tüm yaşanmışlıkları ile asla inkâr edemeyeceğimiz geçmişimizdir. Örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Bu bilinç ile milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, hepimizin öncelikli görevidir. Bu vesileyle tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyor, tüm yaşlılarımızın 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, ellerinden saygıyla öpüyorum.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele bölgesinde arama-kurtarma eğitimi gerçekleştirildi15 Mart 2023 Çarşamba 15:19
  • İskele'de Vahim Zarar ve Ciddi Darp06 Mart 2023 Pazartesi 12:59
  • Uzun süreli elektrik kesintisi olacak...05 Mart 2023 Pazar 16:38
  • Sadıkoğlu, Betmezoğlu'na Teşekkür Etti28 Şubat 2023 Salı 16:44
  • İskele'de 4 saatlik kesinti19 Şubat 2023 Pazar 19:10
  • İskele'de iki kumarhanede 6 kişiye yasal işlem19 Şubat 2023 Pazar 11:06
  • İskele'de hayvan hırsızlığı, 3 tutuklu!17 Şubat 2023 Cuma 15:58
  • İskele Long Beach bölgesinde trafik alternatif yollardan sağlanıyor14 Şubat 2023 Salı 16:11
  • Dipkarpaz'da ev yangını12 Şubat 2023 Pazar 12:22
  • Yedikonuk bölgesinde patlama sesi..Polis henüz herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı08 Şubat 2023 Çarşamba 23:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti