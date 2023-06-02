İskele Belediyesi Tüm Çocukları Kucakladı

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ, İSKELE’DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

BAŞKAN SADIKOĞLU HALK PLAJINDA BİR ARAYA GELEN ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

İskele Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ‘tüm çocukların yüzü gülsün’ temasıyla, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda çocukları bir araya getirdi. Ada genelindeki tüm çocukların davet edildiği ücretsiz etkinlikte gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocukları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yalnız bırakmadı. 18.00-20.00 saatleri arasında düzenlenen ve etkinlik alanındaki İskele Belediyesi Küçükler Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterisiyle devam eden etkinlik çocuklara balon ve dondurma dağıtımıyla son buldu.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ, İSKELE’DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

1 Haziran Dünya Çocuk Günü İskele’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Hurma Büfe önünden, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Asbaşkan Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Ahmet Yanmaz, Sefa Kurukafa ve İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı aynı zamanda İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa’nın çocuklara eşlik ettiği sevgi yürüyüşü, etkinlik alanında son buldu.

Etkinlik alanında İskele Belediyesi Küçükler Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sunarken, çocuk şarkıları eşliğinde, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı öğretmenleri eşliğinde yüz boyama, zıp zıp eğlencesi, palyaçolar eşliğindeki gösteriler yer aldı. Etkinliğe katılan çocuklara ayrıca balon dağıtıldı, dondurma ikram edildi.