İskele Belediyesi Zabıta Birimi Sese Denetimi Yaptı

ZABITA BİRİMİ EĞLENCE YERLERİNE SES DENETİMİ YAPTI

BİRİMİN DENETİMLERİNE ÇEVRE DAİRESİ MÜFETTİŞLERİ DE EŞLİK ETTİ

ÖLÇÜMLER NETİCESİNDE BAZI İŞLETMELERE SÖZLÜ VE YAZILI UYARIDA BULUNULDU

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, kendilerine eşlik eden Çevre Dairesi Müfettişleri ile birlikte, İskele bölgesinde hizmet veren eğlence mekanlarına yönelik, ses denetimi gerçekleştirdi. Ekipler özellikle İskele Long Beach bölgesinde bulunan ve müzikli eğlence yapan bazı işletmelere normali 55 desibel olması gerekirken ölçümler neticesinde 65 desibel çıkan bazı işletmelere ses ve gürültü kirliliği oluşturulmaması konusunda sözlü ve yazılı uyarıda bulundu.

ÖLÇÜMLER NETİCESİNDE BAZI İŞLETMELERE SÖZLÜ VE YAZILI UYARIDA BULUNULDU

İskele Belediyesi, özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İskele Belediyesi sınırlarında yerleşim alanları içerisinde faaliyet gösteren eğlence merkezlerine yönelik 17 Haziran Cumartesi gecesi denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Vatandaşların da İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne yaptığı ihbarlardan hareketle Çevre Dairesi Müfettişleri ile birlikte denetim gerçekleştiren Zabıta Birimi, Çevre Dairesi tarafından yapılan ölçümler neticesinde bazı eğlence mekanlarına sözlü ve yazılı uyarıda bulundu.

İskele Long Beach, Boğaz ve Kalecik bölgesinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, normali 55 desibel olması gerekirken ölçümler neticesinde 65 desibel çıkan bazı işletmelere ses ve gürültü kirliliği oluşturulmaması konusunda sözlü ve yazılı uyarıda bulunan İskele Belediyesi Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu, ses denetimleri kapsamında kurallara uyan işletmelere ise teşekkür etti.