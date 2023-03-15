  • BIST 5.132,51
  • Altın 1175.363
  • Dolar 18.9817
  • Euro 20.0186
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

İskele bölgesinde arama-kurtarma eğitimi gerçekleştirildi

» »
İskele bölgesinde arama-kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.
İskele bölgesinde arama-kurtarma eğitimi gerçekleştirildi

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de ve mavi vatanda daima göreve hazır ve tetikte olmak üzere yıllık eğitim planı çerçevesinde icra edilen eğitimler kapsamında 14 Mart’ta Long Beach/İskele bölgesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarının iştiraki ile ortak bir arama kurtarma eğitimi icra edildi.

İcra edilen eğitimlerde, bir gemiden denize düşerek kaybolduğu bildirilen bir şahsın havadan ve denizden müştereken aranması ve kurtarılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de hayvan hırsızlığı, 3 tutuklu!17 Şubat 2023 Cuma 15:58
  • İskele Long Beach bölgesinde trafik alternatif yollardan sağlanıyor14 Şubat 2023 Salı 16:11
  • Dipkarpaz'da ev yangını12 Şubat 2023 Pazar 12:22
  • Yedikonuk bölgesinde patlama sesi..Polis henüz herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı08 Şubat 2023 Çarşamba 23:12
  • İskele anayolunda yaya geçitleri solar panelle aydınlatıldı04 Şubat 2023 Cumartesi 12:42
  • Doğuş Derya: “Başbakan kokteyl ve seçim gezilerinde görünürdü!”03 Şubat 2023 Cuma 17:20
  • 1461 İskele Trabzonspor Kulübü, Başkan Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti02 Şubat 2023 Perşembe 18:45
  • Bazı örgüt ve partiler Helin için İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem yapacak02 Şubat 2023 Perşembe 10:19
  • Ötüken Muhtarı, Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti02 Şubat 2023 Perşembe 10:16
  • Karpaz'da ölümlü trafik kazası!29 Ocak 2023 Pazar 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti