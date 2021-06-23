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İskele Bölgesinde Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi Var

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Kesintiden Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya Köyleri Etkilenecek.
İskele Bölgesinde Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi Var

İskele bölgesindeki Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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