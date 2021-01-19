İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi'nden açıklama yapıldı:

Çevre Koruma Dairesi önünde “Çevreyi Katletti” diye eylem yapmak istemiyoruz!

Kuzey Kıbrıs'ın en güzel sahil düzenlemesi olan İskele Long Beach bölgesindeki bisiklet, yürüyüş yolu, peyzaj düzenlemesi ve de plajı adeta betona boğulup yok edilmek istenmektedir.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, bir sahil yerleşim birimi olan İskele ’nin doğal ve ekolojik değeri olan kıyısal alanlarının kontrolsüz beton yığınları ile kıyı yağmasına maruz kalmasına izin vermeyecektir!

Bir araya toplanmamızın esas amacı bu güzelliklerin rant uğruna yok edilmesini durdurmak içindir.

İnisiyatifimiz sadece 2 günde toplandığı binlerce itiraz imzasını gerekçeleri ile birlikte ilgili dairelere 14 Aralık 2020 tarihinde teslim etmiştir.

Long Beach’de yapılması tasarlanan otel inşaatının, Çevre Dairesi nezdinde ki Çevresel Etki Değerlendirme süreci devam etmektedir.

Ne Çevre Koruma Dairesi ne de diğer daireler İyi İdare Yasası gereği 30 gün süre içerisinde vermeleri gereken cevapları inisiyatifimize iletmemiştirler.

Bu otel inşaatı, kıyının doğal dokusuna aykırı olup, bölgedeki gerek deniz gerekse kıyıdaki ekolojik yaşamı olumsuz etkileyecek, rekreasyon alanlarının kamu yararına kullanımına engel olacak ayrıca daha pek çok çevre sorununu da beraberinde getirecektir. İnisiyatifimiz belirtilen hususları içeren itirazını Çevre Dairesine iletmiştir.

Konu otel inşaatına, taşkın risklerini göz ardı ederek, kat yüksekliklerini maximum seviyede olacak şekilde maksatlı bir şekilde yorumlayarak izin alınıp ilerletilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu vesile ile Şehir Planlama Dairesini, Çevre Dairesini ve paydaşlarını kişinin değil kamunun menfaatini ön planda tutan kararlar vermeye davet ediyoruz.

Çevre Koruma Dairesi’ne ilgili proje ile ilgili çevreden yana tavır koymasını ve “ÇED OLUMSUZ” raporunu vermesini bekliyoruz aksi takdirde bugünkü Çevre Koruma Dairesi’nde bu karar imza atacak olanlar tarih önünde üstlenemeyecekleri bir sorumluluk alacaklardır.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi Çevreyi Korumakla mükellef bir kurum olan Çevre Koruma Dairesi önünde eylem yapmak İSTEMEMEKTEDİR.

İnisiyatifimiz konu ile ilgili tüm yasal haklarının saklı olduğunu ve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini de ilan eder.