İskele'de 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı

19 MAYIS RUHU, NESİLDEN NESİLE…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ada genelinde olduğu gibi İskele’de de törenle kutlandı. İskele’deki törenin adresi ise kuşkusuz Atatürk Anıtı oldu. Bekirpaşa Lisesi Bando ekibiyle birlikte kortejin tören alanına varması ve protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi takip etti. İskele’deki törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever, GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

İSKELE’DE 19 MAYIS COŞKUSU YAŞANDI

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kutladığımız ve resmi bayramlarımızdan olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün ada genelinde törenlerle kutlanıyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, özlemle ve minnetle andığımız özel günlerden olan bugün, Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığı günün yıldönümü.

ÇATALKAYA: “BUGÜNKÜ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ O GÜNLERE BORÇLUYUZ!”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İskele Evkaf TMK Tarih Öğretmeni Ayşe Çatalkaya yaptı. 19 Mayıs 191919 Mayıs 1919’un, Milletin onur ve asaletiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olarak nitelendiren Çatalkaya, bu tarihle birlikte Türk Milletinin kendi makuz tarihini tersine döndürmeye başladığını vurguladı. Bugünkü özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz diyen Tarih Öğretmeni Çatalkaya, millet iradesinin yaşatılması için Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

19 MAYIS’I ŞİİRLERLE ANLATTILAR

Törende Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Öznur Gökçe okurken Türk Gençliğinin Andını ise İskele Evkaf TMK Öğrencisi Süreyya Sadi Sönmez okudu.

Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Azra Durak ‘19 Mayıs 19 Mayıs’ şiiriyle, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Mehmet Aslan ’19 Mayıs’ şiiriyle, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Tülay Sefer de ‘Bugün 19 Mayıs’ şiiriyle 19 Mayıs’ı anlattılar.