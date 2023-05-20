İskele’de 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İskele’de de törenle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Bekirpaşa Lisesi bando ekibiyle birlikte kortejin tören alanına varması ve protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi takip etti.

İskele’deki törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever, GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte öğrenci ve aileleri katıldı.

İSKELE Evkaf TMK ÖĞRETMENİ ÇATALKAYA: BUGÜNKÜ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ O GÜNLERE BORÇLUYUZ

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İskele Evkaf TMK Tarih Öğretmeni Ayşe Çatalkaya yaptı.

19 Mayıs 1919’u, milletin onur ve asaletiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olarak nitelendiren Çatalkaya, bu tarihle birlikte Türk milletinin kendi makus talihini tersine döndürmeye başladığını vurguladı. “Bugünkü özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz” Çatalkaya, millet iradesinin yaşatılması için Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Törende Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Öznur Gökçe okurken Türk Gençliğinin Andı’nı ise İskele Evkaf TMK Öğrencisi Süreyya Sadi Sönmez okudu.

Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Azra Durak “19 Mayıs 19 Mayıs” şiiriyle, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Mehmet Aslan “19 Mayıs” şiiriyle, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Tülay Sefer de “Bugün 19 Mayıs” şiiriyle 19 Mayıs’ı anlattılar.