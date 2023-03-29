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İskele'de Araç Yangını

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İskele'de Araç Yangını
İskele'de Araç Yangını

28.03.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, İskele’de, park halinde bulunan HD 009 plakalı salon aracın muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma yapılmıştır.

Yangın sonucu söz konusu aracın motor bölümü, ön tamponu, sol ön çamurluğu ve lastiği  yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön camı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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