İskele'de Marmara ve DAÜ farklı galip

İskele Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Marmara ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ilk haftanın kazanları oldular.

İlk maçta Lefkoşa ekibi Marmara, Caesar Larnaka Gençler Birliği karşısında zorlanmadan 89-22 galip geldi.

Marmara’da Moses 19 sayı 18 ribaunt ile maçı double – double yaparaktamamlarken, Sude Kadıoğlu 18, Yağmur Bozoğlan 12 ve Şifa Selçuklu 11 sayı, Havva Arabacıoğlu da maçı 8 sayı 20 ribauntla tamamladı.

Ligin diğer mücadelesinde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği karşısında 94-70’lik skorla kazanan taraf oldu.

DAÜ’de, Mc Millan 25 sayı 17 ribaunt, Zeynep ise 23 sayı 10 ribaunt ile maçı double – double yaparak tamamladılar.

Akdeniz Spor Birliği’nin en skorer ismi ise 19 sayı üreten Okigbo oldu.