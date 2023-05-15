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İskele’de "Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" semineri verilecek

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" seminerlerinin ilki, yarın akşam İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
İskele’de "Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" semineri verilecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve belediyeler iş birliği ile gerçekleştirilecek olan "Sağlıklı Kalın Yaşama Yıllar Katın" seminerlerinin ilki, 16 Mayıs Salı akşamı İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde verilecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Füsun Yıldız'ın sunacağı seminerde tütün ürünleri ve elektronik sigaranın zararlarının yanında, sağlıklı beslenme ve sporla sağlıklı yaşam konuları işlenecek.

Etkinlik, çeşitli tarihlerde bütün belediyelerde yapılacak.

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