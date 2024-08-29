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İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu (Çember Operasyonu)
İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

28 Ağustos 2024 tarihinde saat 17:20 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Çember Operasyonu" sırasında, M.S. (29) isimli şahıs şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 120 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi ve şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, zanlı M.S.’nin Girne’deki ikametgahında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramada yaklaşık 2 kilo 200 gram hintkeneviri, 35 gram MDMA, LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 kağıt parçası, uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 2340 Dolar, 410 Sterlin ve 4110 TL nakit para bulundu.

Soruşturma devam etmektedir.

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