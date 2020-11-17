İskele’nin Acı Günü, Ali Beyoğlu Vefat Etti

Yıllarca İskele Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Ali Beyoğlu vefat etti
Cenazesi bugün İskele Cami’nde Kılınacak, ikindi namazından sonra (saat 14:24) iskele mezarlığına defnedilecektir.
Yıllarca İskele Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Ali Beyoğlu vefat etti
Cenazesi bugün İskele Cami’nde Kılınacak, ikindi namazından sonra (saat 14:24) iskele mezarlığına defnedilecektir.
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