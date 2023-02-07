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İskenderun Limanı 17 saattir yanıyor

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Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde İskenderun Limanı’nda çıkan yangın sürüyor.
İskenderun Limanı 17 saattir yanıyor

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Şu an itibariyle toplam can kaybı 2 bin 921. 15 bin 834 yaralı var. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606.

İkinci depremin ardından Hatay’da bulunan İskenderun Limanı’nda devrilen konteynerler alev almıştı.

Yangın gece boyunca da sürdü.

Yayılarak büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun’un birçok noktasından görülüyor.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekipler alevleri kontrole almaya çalışıyor.

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