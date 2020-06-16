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İsmail Küçükkaya eski eşinin iddiaları hakkında yargıya başvurdu

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İsmail Küçükkaya eski eşinin iddiaları hakkında yargıya başvurdu
İsmail Küçükkaya eski eşinin iddiaları hakkında yargıya başvurdu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, eski eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddiayla ilgili olarak yargıya başvurduğunu duyurdu. Küçükkaya, "İddia sahibine hiçbir şekilde şiddet uygulamadım, kötü muamelede bulunmadım. Nitekim boşanma dava dosyasında bunlara ilişkin küçük bir delil sunulmamıştır" dedi.

FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programının yapımcısı İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin kendisi hakkında ileri sürdüğü iddialara yanıt verdi. Boşandıktan 6 ay sonra ‘asılsız iddiaların’ yeniden gündeme getirildiğini belirten Küçükkaya, “Hiçbir şekilde şiddet uygulamadım, kötü muamelede bulunmadım. İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım” dedi.

Küçükkaya, aile mahremiyeti gereği şimdiye kadar sustuğunu ve her türlü ‘iftira ve karalamaya’ rağmen konuşmadığına dikkat çekerek, "İddia sahibinin iddialarını ispat edememesi üzerine kendisinin talebi ile anlaşmalı olarak sonuçlanan boşanma davasından yaklaşık 6 ay sonra asılsız iddialar tekrar gündeme getirilmiştir" diye konuştu.

Küçükkaya, eski eşinin şimdiye kadar savcılığa ve güvenlik güçlerine başvurmadığının altını çizerek, "Şunun bilinmesini isterim ki, iddia sahibine hiçbir şekilde şiddet uygulamadım, kötü muamelede bulunmadım. Nitekim boşanma dava dosyasında bunlara ilişkin küçük bir delil sunulmamıştır" ifadelerini kullandı.

'İspatlarsa her türlü cezaya razıyım'

"İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım. Ama haksız yere linç edilmeye de karşıyım" diyen Küçükkaya, olay hakkında çıkan haberleri "Kamuoyunda etkili gazeteciler üzerinde son zamanlarda kurgulanan ‘etkisizleştirme ve itibarsızlaştırma’ kampanyalarından bir örneğini de maalesef ben yaşamak durumunda kaldım. Nihai amacın ne olduğu bellidir" diye yorumladı.

Küçükkaya, bugüne kadar hiçbir kadına kötü muamelede bulunmadığını ve hep karşısında olduğunu kaydederek, "Asılsız iddialarla ilgili yasal yollara başvurduğumu ve İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

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