İsmail Saymaz: HDP, Kılıçdaroğlu’na destek için aday çıkarmayacak

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, HDP’nin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için aday çıkarmayacağını yazdı.
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin HDP'de olumlu karşılandığını ifade eden Saymaz, şu ifadeleri kullandı:
"HDP, Kılıçdaroğlu’na, 'Kurullarımıza danışıp karar vereceğiz' dese de eğilimini ortaya koymuş görünüyor.
HDP’de iki ihtimal tartışılıyor.
Ya aday göstermeyerek, üstü kapalı şekilde…
Ya da 'Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz' diyerek, açıkça destek verilecek.
Her hâlükârda HDP aday çıkarmayacak.
HDP, bugün kurullarıyla, ardından Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşerek, kararını netleştirecek. Yarın saat 11’de Ankara’da Dünya Ticaret Merkezi'nde yapacağı toplantıyla Kılıçdaroğlu’na destek açıklayacak.
Bu arada, Emek ve Özgürlük İttifakı’na Sol Parti’nin katılması bekleniyor. Sol Parti de Kılıçdaroğlu’nu destekliyor."
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