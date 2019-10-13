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İsmail Saymaz’dan Cem Küçük’e: Düğün yapacağız, para lazım, alacağımı gönder

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İsmail Saymaz’dan Cem Küçük’e: Düğün yapacağız, para lazım, alacağımı gönder
İsmail Saymaz’dan Cem Küçük’e: Düğün yapacağız, para lazım, alacağımı gönder

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ten kazandığı tazminatı sosyal medya üzerinden istedi. Küçük’e seslenen Saymaz, “Düğün yapacağız, borca harca girdik, para lazım. Derhal gönder alacağımı” dedi.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cem Küçük’ten borcunu alabildin mi?’ diye soranlar oluyor. Maalesef alamadım henüz. Bu da yetmezmiş gibi avukatlık masrafı ödedim. Adalet çökmüş kardeşim” ifadelerini kullandı.

Saymaz ilk davasında 2180 TL, ikinci davadan ise 10 bin TL tazminat kazanmıştı.

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