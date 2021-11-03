  • BIST 1.547,030
  • Altın 548,84
  • Dolar 9,6788
  • Euro 11,2153
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

İsmi Değişen Facebook’tan Apple’a Saldırı

»
Geçen ay ismini Meta'ya değiştiren Facebook'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sir Nick Clegg katıldığı etkinlikte Apple'ı hedefe aldı.
İsmi Değişen Facebook’tan Apple’a Saldırı

Skandalların ardından isim değişikliğine giderek şirketi yeniden yapılandıran Facebook çatı kuruluşuna Meta adını verdikten sonra Apple’a saldırdı.

Meta’nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sir Nick Clegg, Lizbon’da düzenlenen Web  Summit teknoloji zirvesinde açıklamalarda bulundu. Video konferans aracılığıyla katıldığı etkinlikte konuşan Clegg, Apple’ın cihazlarındaki gizlilik ve mahremiyet kurallarını değiştirerek ticari dünyayı ele geçirdiğini söyledi. Apple, kullanıcılarının dijital reklamverenler tarafından takip edilmesini kullanıcının inisiyatifine bırakmıştı.

Clegg konferansta, “Bu eskiden bildiğimiz toprakları ele geçirme çabasıdır. Onlar popüler yazılımları aracılığıyla bunu gerçekleştiriyorlar” dedi. Clegg, Apple’ın hamlesini çifte standart olarak değerlendirdi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook Adını Değiştirince Büyüklere Yeni Kısaltma Gerekiyor01 Kasım 2021 Pazartesi 19:23
  • Apple’dan Trafik Kazalarına Yönelik Yeni Özellik: Otomatik Olarak 911’i Arayacak01 Kasım 2021 Pazartesi 17:29
  • WhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin01 Kasım 2021 Pazartesi 11:22
  • Bal Arıları Da ‘Sosyal Mesafe’ Uyguluyor31 Ekim 2021 Pazar 19:03
  • Elon Musk'ın Dünya'ya Getireceği Astronotların Tuvaleti Kullanması Yasaklandı31 Ekim 2021 Pazar 16:53
  • Türkiye'nin Silahları Yerli Motorlardan Güç Alıyor30 Ekim 2021 Cumartesi 21:43
  • Asteroitleri Kovalayan Nasa Uzay Aracı Lucy'nin Güneş Panelinde Sorun Yaşanıyor30 Ekim 2021 Cumartesi 20:24
  • Metaverse Teriminin Yaratıcısından Açıklama: “Facebook İle Hiçbir İlgim Yok”30 Ekim 2021 Cumartesi 16:23
  • Elon Musk’ın Üniversite Açıklaması Sosyal Medyada Olay Oldu29 Ekim 2021 Cuma 22:14
  • Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor?29 Ekim 2021 Cuma 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti