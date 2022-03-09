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İsrail Cumhurbaşkanı 19 Yıl Sonra Türkiye'de: Hepimiz İçin Bereket Getirir

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İsrail Cumhurbaşkanı 19 Yıl Sonra Türkiye'de: Hepimiz İçin Bereket Getirir
İsrail Cumhurbaşkanı 19 Yıl Sonra Türkiye'de: Hepimiz İçin Bereket Getirir

Bugün Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 19 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret etmiş oldu. Beştepe'deki karşılama töreni sonrası açıklamalarda bulunan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." dedi.

İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti.

 

"ORTAKLIKLAR HEPİMİZ İÇİN BEREKET GETİRECEKTİR"

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı. Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

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