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İstanbul Barosu yöneticilerinin görevlerine son verildi!

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İstanbul Barosu yöneticileri hakkındaki görevden el çektirme davasında karar çıktı. İstanbul Barosu'nun görevine son verildi.
İstanbul Barosu yöneticilerinin görevlerine son verildi!

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle açılan davada karar çıktı.

İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi, yerlerine başkalarını seçilmesi talebiyle açılan davada karar verildi.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kabulüne, başkan ve yönetiminin görevine son verilmesine ve yeniden seçim yapılmasına hükmetti.

Baro, kararı UYAP'tan öğrendi, karar istinafa taşınacak

Baro'nun kararı UYAP'tan öğrenilirken, tedbir kararı verilmediği için mevcut yönetim karar kesinleşene kadar görevde olacak.

Baro, kararı istinafa taşıyacak.

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