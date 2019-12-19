  • BIST 110.599
  • Altın 282,576
  • Dolar 5,9363
  • Euro 6,6025
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İstanbul Beyoğlu’nda pompayla gül kokusu sıkılacak

»
İstanbul Beyoğlu’nda pompayla gül kokusu sıkılacak
İstanbul Beyoğlu’nda pompayla gül kokusu sıkılacak

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde yılbaşı kutlamalarında pompayla etrafa lavanta ve gül kokusu sıkılacak, sokak müzisyenleri için platformlar kurulacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yılbaşı kutlamaları için İstiklal Caddesi’nin dört-beş aydır ışıklandırıldığını ve yeşillendirildiğini söyledi.

‘Solfej işaretli müzik durakları’

Hazırlıklar kapsamında sokak sanatçıları için 16 ‘müzik durağı’ kurulacağını belirten Yıldız, şöyle konuştu: “Işıklandırma ve yeşillendirme yapacağız. Daha ışıl ışıl bir İstiklal Caddesi olacak. Sokak sanatçıları için 16 farklı nokta belirledi ekiplerimiz. Burada önceliğimiz müziklerin birbirine karışmaması. Üzerinde solfej işareti olan duraklar yapacağız. Müzisyenler oralarda çalacak. Bütün İstiklal Caddesi boyunca hoş müzikler kulağınıza gelecek. Işıklandırmayı yaptık, gözlerine hitap ettik. Müzik durakları ile kulağa kitap ettik.” 

‘Mis gibi kokan bir Beyoğlu’

Yılbaşında ‘mis gibi kokan bir Beyoğlu’ hazırlamak istediklerini belirten ve bunun için bir pompayla caddeye koku sıkılacağını söyleyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Burun için de koku planladı. Yerli yabancı türistler buradan geçerken hoş bir koku alsın istedik. Bir pompa ile etrafa lavanta kokusu, gül kokusu yayalım, dedik. İstiklal Caddesi mis gibi koksun. Işıl Işıl bir Beyoğlu, mis gibi kokan bir Beyoğlu ve yeşil bir İstiklal Caddesi hedefledik.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyoğlu Belediyesi yılbaşında pompayla gül kokusu sıkacak19 Aralık 2019 Perşembe 17:28
  • Hatalı basım 100 lira, 100 bin liradan satışa çıkarıldı19 Aralık 2019 Perşembe 17:13
  • Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var19 Aralık 2019 Perşembe 16:35
  • Araplar son 16 yılda Türkiye'den 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı19 Aralık 2019 Perşembe 16:33
  • Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş sözümüzü hatırlatmasın, mahcup olurlar19 Aralık 2019 Perşembe 16:30
  • Kanal İstanbul - İmamoğlu: Bu bir rant projesi, hukuki haklarımızı inceliyoruz, Pazartesi'yi bekleyin19 Aralık 2019 Perşembe 16:28
  • İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması: Müzakere süreci devam ediyor, yayılan haberler son durumu yansıtmıyor19 Aralık 2019 Perşembe 15:58
  • DOĞA KOLEJİ satıldı! İmazaların atıldığı söyleniyor...19 Aralık 2019 Perşembe 13:59
  • Vicdansızlık! Köpeği tampona bağlayıp…19 Aralık 2019 Perşembe 12:20
  • Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Zaten ilk seçimde gideceksin19 Aralık 2019 Perşembe 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti